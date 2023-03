El E3 (Electronic Entertainment Expo) fue durante años el lugar donde uno se enteraba de lo que iba a pasar en la industria. Todos los años, los amantes de los videojuegos esperaban su llegada para ver las novedades, los trailers y escuchar a sus realizadores favoritos. Pero todo esto ya no es así

¿Se suspende la de 2023?

Sin lugar a dudas, el evento sufrió 3 cachetazos: Sony, Microsoft y Nintendo anunciaron que no participarían y harían sus propios eventos. Pero si esto no fuera suficiente, ahora Ubisoft confirmó lo mismo.

Los franceses anunciaron que realizarán su Ubisoft Forward el 12 de junio, desvinculándose del E3. Recordemos que el evento comenzaría el 13 de ese mismo mes hasta el 16. Las deserciones tienen a muchos pensando si realmente vale la pena que el evento exista. Para colmo, ahora se rumorea que Sega y Tencent también dejarían el show.

Lo que se comenta

Por ese motivo, personajes de la industria comienzan a dudar de la realización de la expo. El periodista e insider Andy Robinson, de VGC, comentó en su cuenta de Twitter que los rumores no son buenos:

“A menudo es difícil separar los hechos de las conjeturas sobre el E3 pero, sin sorpresas, no estoy oyendo cosas buenas. No me sorprendería para nada si se cancelara esta semana, pero espero que no sea así. Lo siento mucho por aquellos tras el evento que hicieron todo lo que les pidieron”, publicó

No es la primera oportunidad en la que se cancela. En 2020 no se realizó por la pandemia de coronavirus y retornó en 2021. Sin embargo, tampoco se llevó adelante en 2022, con la excusa de que no habían podido armar la expo tanto para lo digital como para lo presencial, además de la reaparición del virus.