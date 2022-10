AGS 2022: AMD puso todo en la cancha y piensa en el futuro

Ciudadano.News estuvo presente en el Argentina Game Show 2022 y tuvimos la oportunidad de hablar con referentes de la industria. Uno de los stands más impresionantes fue el de AMD, la empresa norteamericana de procesadores y productos tecnológicos. Allí, conversamos con Juan Sturla, LATAM Field Marketing Manager de esa empresa.

El objetivo de AMD

“Siempre queremos tratar de sorprender, llegar al usuario de distintas experiencias con todo nuestro porfolio de productos. Queremos ofrecer toda nuestra innovación”. nos comentó después de que hayamos recorrido el lugar y visto las PCs, notebooks y los equipos de VR.

Justamente, permitirnos mirar, tocas y probar los productos, tiene el objetivo de “afianzar las experiencias de realidad virtual, pero también las de mobile y desktop. AMD tiene un compromiso muy fuerte con la innovación tecnológica y siempre entregar más performance a nuestros usuarios de distintos usos, obviamente, no solo gaming, sino también en creadores de contenido, usuarios casuales o multitasking”, nos expresó Sturia.

Respecto a las innovaciones, nos contó: “hemos lanzado la serie 7000 hace un par de semanas, un procesador super disruptivo, incluso tecnológicamente como está fabricado, vanguardista, de hiperperformance para gaming”. Pero al mismo tiempo, quedó claro que saben que mantenerse con un solo público puede ser erróneo. “El objetivo es mostrar versatilidad. A su vez tenemos productos con procesador y gráfico integrado para aquellos que por ahí no pueden afrontar un gasto” de esos componentes por separado, aseguró.

¿Hay techo para el crecimiento tecnológico?

“Yo creo que no. Me he preguntado muchas veces: ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Qué se desarrolla primero? ¿El videojuego y la tecnología se adapta o va adelante del software que se desarrolla? Creo que va de la mano, hay mucha connivencia y trabajo en conjunto entre el publisher y el fabricante. De hecho, muchos publishers apuestan por AMD para desarrollar sus títulos AAA, como Far Cry 6 y Assassin’s Creed Valhalla de Ubisoft”, reflexionó Sturla y luego agregó: “hoy no hay techo. De hecho, trayendo realidad virtual lo que estamos demostrando es que es algo que sigue vigente y cada vez más en auge”.

Finalmente, sobre lo que está por delante, consideró: “META es un indicio de lo que se viene. Creo que las reuniones se van a transformar también de una manera virtual. Creo que la virtualización es algo que vino para quedarse y sigue desarrollándose”.