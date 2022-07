World of Warcraft mete cambios para salvar varios reinos

World of Warcraft modificará su casa de subastas desde la llegada del parche 9.2.7 para colaborar con los reinos menos poblados. Blizzard detallo los cambios que implementará con los que espera mejorar la experiencia de los servidores menos utilizados.

Actualmente, en los reinos con mayor cantidad de jugadores, resulta fácil encontrar ciertos objetos, no siempre a precios lógicos, pero están. Pero, en los que tienen menos gente, muchas veces resulta imposible conseguir elementos necesarios para desarrollar profesiones o mejorar equipos como gemas, plantas, frascos, etc. por la poca oferta.,

De ahora en más, la casa de subastas se compartirá por regiones (es decir Latinoamérica, Norte América, Europa, etc) para esos elementos. Al mismo tiempo, se confirmó que esa posibilidad no correrá para armaduras y armas, que se limitarán al mismo servidor. Respecto a la interfaz, no sufrirá cambios por lo que no se notarán la diferencia.

Otra modificación será la existencia de un nuevo canal de servicios para que los usuarios pidan ayuda o busquen compañeros para poder terminar mazmorras o completar actividades PvP. De esa manera se ordenará la situación porque muchos jugadores usaban el canal de comercio para eso y resultaba caótico.

¿Qué es World of Warcraft?

Es un videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) de Blizzard Entertainment que cuenta los sucesos posteriores a Warcraft 3. Desde su lanzamiento es uno de los más importantes en el género y ha tenido múltiples expansiones.