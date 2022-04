Vuelve el pirata más famoso de la historia de los videojuegos

Para alegría de los amantes de las aventuras gráficas, se confirmó el regreso de Guybrush Threepwood, el mítico pirata de Monkey Island. La saga de la Isla del Mono es considerada de las mejores y más divertidas del género y el anuncio de la próxima llegada de Return to Monkey Island tiene a muchos entusiasmados.

Si bien hay varias entregas, para muchos esta será la tercera entrega canónica porque esta contará con la presencia de Ron Gilbert, creador de las aventuras de Guybrush, que se había alejado de su obra después de la segunda parte, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Se sabía que Gilbert tenía una idea concreta para la tercera parte de la saga, pero cuando se alejó de Lucasarts, esos planes quedaron truncados y los juegos siguientes cayeron en otras manos. Luego Disney compró la empresa y la cerró, por lo que todo fue desesperación para los seguidores.

Cuando en 2021 se anunció el regreso de Lucasfilm Games, muchos estaban esperanzados con el regreso de títulos que con el cierre quedaron en el olvido, como Day of the Tentacle o Indiana Jones.

Por eso, cuando después de tres décadas se anunció el regreso de Gilbert muchos festejaron. Ahora: ¿qué tiene Ron en la cabeza para esta entrega? Nadie sabe. Tuvo tres décadas para pensar ideas locas y absurdas. Seguramente Guybrush volverá a enfrentar al pirata fantasma LeChuck. Ya lo venció dos veces, ¿podrá una tercera vez?

Return to Monkey Island estará en el mercado en 2022. No hay confirmación de plataformas o fechas, pero lo único seguro es que PC tendrá su versión. Si consideramos la última gran obra de Gilbert, Thimbleweed Park, no descartamos la posibilidad de que Xbox tenga la suya. Además, las ediciones especiales de los dos primeros juegos (The Secret of Monkey Island como Monkey Island 2: LeChuck'2 Revenge) estuvieron disponibles para todas menos Nintendo Switch.