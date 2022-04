Trackmania arranca motores y presenta su nueva temporada

Trackmania, el juego gratuito de la desarrolladora francesa Ubisoft, presentó su Campaña de Primavera con 25 nuevas pistas. Ahora los jugadores pueden subir de ranking en el juego, persiguiendo prestigiosos trofeos. Además, los que tengan los accesos Standard o Club cuentan con las siete temporadas anteriores, lo que lleva el total de mapas a 200.

Además, el juego destaca todos los días una pista creada por la comunidad, en el marco del Track of the Day. Esto brinda la posibilidad a los jugadores de disfrutar entornos personalizados. Actualmente 630 Tracks of the Day están disponibles. Para mejorar las ideas de los creadores, se habilitaron 130 bloques y 30 elementos adicionales para incrementar las opciones y diseños de nuevas pistas.

Al mismo tiempo, se está desarrollando la Trackmania Grand League Spring 2022, la competencia principal de Esport de este videojuego. Desde el 6 de marzo, los mejores jugadores de esta especialidad se enfrentan en distintas rondas que finalizarán el 24 de abril con la gran final.

Trackmania es una franquicia de juegos creada por la francesa Nadeo y ahora distribuida por Ubisoft. Su primera versión se publicó en 2003 y con el paso de los años tuvo secuelas. En 2020 se lanzó al mercado una versión renovada, con modo campaña y una selección de pistas diarias. Hoy el juego cuenta con tres tipos de suscripción:

Acceso Inicial: es el modo gratuito. Tiene un editor limitado, no se puede acceder a las pistas de las temporadas anteriores ni al chat en partidas online.

es el modo gratuito. Tiene un editor limitado, no se puede acceder a las pistas de las temporadas anteriores ni al chat en partidas online. Acceso Standard: es paga y dura un año. Tiene un creador de circuitos más avanzado y la posibilidad de crear servidores locales y tener un chat.

es paga y dura un año. Tiene un creador de circuitos más avanzado y la posibilidad de crear servidores locales y tener un chat. Acceso Club: se puede abonar anual o trianualmente. Permite acceder a todo el contenido del juego, incluidas las pistas de las temporadas anteriores, y participar en las competencias oficiales de Esport.

¿Cómo descargar Trackmania?

Si te interesa Trackmania, podés registrarte y descargar las distintas versiones aquí. Antes de bajar el instalador te va a consultar que tipo de suscripción deseas.