No Man`s Sky de Hello Games, durante los casi siete años que tiene desde su lanzamiento, se supo reinventar. Originalmente fue muy ambicioso, tanto que prometió muchas cosas con las que no cumplió. Sin embargo, con el paso de los años, los creadores fueron presentando distintos DLCs con actualizaciones gratuitas para llegar a lo que dicho sería el juego. Por eso, ahora lanzaron uno nuevo.

Interceptor

La nueva actualización agrega contenido novedoso y original. Además, mejora apartados del juego para mejorar la experiencia. Uno de los puntos novedosos es el de la mecánica de “mundos corruptos”.

La actualización contiene los siguientes cambios:

Mundos corruptos

Historia que evoluciona

Nueva clase de nave Sentinel Interceptor

Jetpack centinela

Campamentos abandonados

Arañas robot

Puesto de mando centinela

Combate mejorado

Armamento centinela

Enemigos que usan sigilo

Batallas de naves capitales

Nueva misión del Nexo

Maravillas personalizables

Mejoras VR

De esta manera, la mejora apunta a gran escala, desde lo que se refiere a mecánicas de combates y manejo de naves a la forma en que se mueven los enemigos o afectan los mundos.

Los mundos corruptos son reconocibles por su atmósfera y ambientación. Los caracterizan grandes cristales que surgen desde la tierra. De estos se sacarán recursos pero no será tan fácil porque están protegidos por robots.

