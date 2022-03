Microsoft rompe todos los lazos con los creadores de Ori

Sin lugar a dudas, Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps son dos de los mejores juegos publicados en los últimos años y Microsoft no tiene nada para quejarse al respecto. Por eso extrañó que, de repente, cortara los lazos con Moon Studio, la empresa que los desarrolló y ahora sea Private Division quien publique el próximo desarrollo de la productora. Según trascendió, el motivo es una “opresiva cultura de desarrollo” luego de las denuncias realizadas por varios de los trabajadores del estudio austriaco.

Moon Studio se jactó durante años de tener una estructura horizontal. Si bien los miembros fundadores son Thomas Mahler y Gennadiy Korol, y se encuentran en Austria, tienen la política de que sus empleados trabajen de manera remota. Sin embargo, varios trabajadores aseguraron que existe un fuerte control creativo y que se discrimina a aquellos que se considera que no están a la altura de las circunstancias.

Comentarios despectivos como “malditos idiotas” o “aborto fallido” eran normales en las reuniones. Quejarse no era una opción porque los insultos aumentaban en tono y no era anormal escuchar chistes racistas o sexistas en las conferencias laborales. Muchos de los empleados dejaron el estudio y la información llegó a Microsoft. Por ese motivo el próximo proyecto de Moon Studio será publicado por Private Division.

Ori and the Blind Forest es considerado uno de los mejores juegos de la década pasada y se lo una representación del arte en el mundo del videojuego. El metroidvania cuenta la historia del pequeño Ori mientras intenta restaurar la vida en su bosque. El éxito del juego llevo a una segunda parte, Ori and the WIll of the Wisps, que cuenta los eventos ocurridos inmediatamente después del videojuego anterior. Mantuvo el nivel de calidad del primero y también se llevó los elogios de todos los jugadores.