Heart of Madness, la actualización que busca revivir New World

New World fue uno de los lanzamientos de Amazon Game Studios más esperados, pero no colmó las expectativas de los jugadores. Por eso, la empresa anunció detalles de su actualización, Heart of Madness, con la intención de recuperar algo de su público.

Lo primero que se informó es que contará con una nueva serie de misiones principales que continuarán y finalizará la historia del personaje Isabella. Luego, la última misión llevará a los jugadores a perseguir la Tempestad a otra dimensión. Para poder enfrentar su poderío, Amazon Games ya confirmó que será necesario armar grupo de 5 jugadores de nivel 60 y con un equipo con un mínimo de 550 de poder.

Otra de las novedades será la aparición del trabuco, un arma a distancia que permite una gran movilidad y hace daño potente de corto y medio alcance. Se podrá mejorar utilizando dos árboles de maestría en armas, lo que permite elegir dos estilos distintos de juego. Al mismo tiempo, se añadirán nuevas misiones de arma legendario.

A la espera de Heart of Darkness, ya se confirmó que se habilitará la expedición Barnacles and Black Powder. Además, se expandirá el mapa para festejar el primer aniversario del juego, permitiendo a los usuarios llegar a la región Brimstone Sands, añadiendo la expedición Ennead y el mandoble como nueva arma, con su propio árbol de maestría.

New World fue uno de los juegos más esperados de 2021. Apenas se lanzó, llegó a tener 900.000 jugadores, pero ahora cayó precipitadamente a cerca de 30.000. El mayor problema que enfrentó es un mal cálculo de servidores, lo que llevó a que muchos jugadores debieran hacer cola para ingresar, que en algunos casos superó las tres horas. Habrá que esperar para ver si estos cambios y la mejora implementada en los servers invita a los jugadores a regresar.