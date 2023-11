Elon Musk no está tranquilo. Lo que lo tiene nervioso es una importante noticia que comunicó Sony recientemente.

Desde la semana que viene, PlayStation 4 y PlayStation 5 dejaran de tener integración con X, la red social previamente conocida como Twitter. Si bien no explicaron los motivos, todo da a entender (y se comenta por todos lados) que se debe a que Elon Musk subió los precios para implantar una API, sistema que permite que las aplicaciones externas se comuniquen con la plataforma.

Sin embargo, Sony no es la única empresa que tomó esa decisión. Microsoft hizo exactamente lo mismo con Xbox One, Xbox Series X/S y con la Game Bar de Windows para PC. Por todos estos motivos, Musk aseguró que comenzará una investigación para ver qué debe modificar y si puede dar una solución o no a esta situación.

El propietario de X expresó que la integración es muy importante para su empresa. De hecho, el mismísimo Musk la utilizó constantemente para transmitir sus videojuegos favoritos, alcanzando mucha audiencia cuando stremeaba Diablo IV.