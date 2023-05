Sony festejaba por lo bajo la negativa que la CMA inglesa le envió a Microsoft respecto a la compra de Activision Blizzard. Sin embargo, los dueños de Xbox devolvieron el cachetazo y anunciaron un acuerdo con Nvidia para que varios juegos lleguen a la suscripción de los creadores de placas de video durante 10 años.

Nadie lo esperaba

En Xbox Wire, la página donde Microsoft publica sus novedades, anunciaron un acuerdo para que varios títulos de Xbox lleguen a GeForce NOW, el servicio de juegos en la nube de Nvidia. De hecho, arrancaron con una sorpresa y habilitaron Gears 5.

Pero eso no es todo. Además, confirmaron que títulos como Deathloop, Grounded y Pentiment, estarán en la plataforma desde el 25 de mayo, aunque vale la pena aclarar que por el momento solo están confirmados para Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar el acuerdo y comentar: “el anuncio de hoy marca un gran hito en nuestra promesa de llevar más juegos a más personas, sin importar cómo elijan jugar”, afirmó Spencer. Los jugadores celebraron las palabras del directivo y le pidieron llevar esta beneficio a otras regiones”.

De alguna manera, Microsoft está intentando mostrar a las entidades que deben aprobar la compra de Activision Blizzard que no generarán un monopolio de títulos. Desde Sony no han realizado ningún comentario al respecto, pero suponemos que es porque no deben estar nada contentos.

¿Qué es GeForce Now?

Se trata de una plataforma de juegos en la nube. Esto quiere decir que el jugador no depende en un 100% de su PC para poder jugarlos, sino que los utiliza por medio de Internet. Actualmente, cuenta con un catálogo de 1600, con algunos títulos competitivos como League of Legends o Counter-Strike: Global Offensive.