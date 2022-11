Dónde encontrar todos los escudos y rönds en Ragnarok

La aparición de los escudos en God of War de 2018 fue una grata sorpresa. No solo por lo estético, sino porque agregan significado a la historia. Ahora, en God of War: Ragnarok, su importancia es mayor porque agrega habilidades únicas y permite conseguir un trofeo llamado Falange.

Para obtenerlo, hace falta encontrar todos. Una buena parte se consiguen siguiendo la historia, pero otros están medio escondidos. Así que te pasamos toda la información para que los encuentres.

A buscar los escudos

En total son cinco y la realidad es que no son complicados de juntar. Como dijimos antes, tres se consiguen de manera pasiva mientras se avanza por la historia, mientras que hay dos que se te pueden pasar de largo.

Escudo de Guardián

Se trata del escudo que Kratos recibió de su esposa Laufey. Lo tiene desde God of War de 2018 por lo que está desde el comienzo de la aventura.

Escudo del Muro de Piedra

Se consigue en la herrería de Sindri y Brok. Se puede fabricar cuando quieras.

Escudo de Intrépido

También disponible en la herrería de Sindri y Brok. Lo puedes fabricar cuando quieras.

Escudo de Arremetida

Se encuentra en Helheim. Está en un cofre legendario junto a una puerta-puzle luego del primer encuentro con la criatura Garm. Si se te llega a pasar de largo, debería aparecer en el cofre gris de objetos perdidos que se encuentra en cualquier forja de Brok y Sindri.

Escudo de las Estrellas Destruidas

Está en la Aldea Abandonada de Vanaheim. Hay que encontrarlo sí o sí o no aparece en la forja de Brok y Sindri. Ubicarlo puede ser un poquito complicado porque la zona tiene muchos caminos posibles, por lo que te dejamos este video como guía.

Los Rönds

Son complementos que se pueden aplicar a los escudos. Este es el listado de dónde se encuentran: