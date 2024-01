Se venía rumoreando y finalmente se confirmó. Habrá Developer Direct 2024 de Xbox y hasta tenemos fecha en enero. Xbox Wire aseguró que el 18 de enero a las 17, hora argentina, se realizará el evento.

Durante ese día tendremos novedades de distintos juegos, incluso un shadow drop del que nadie abre la boca. Lo que sí está medio confirmado es la presencia de Avowed, Ninja Theory con Senua’s Saga: Hellblade 2 y algunas cosas de Ara: History Untold, el juego de Oxide Games. Sin embargo, lo que muchos esperan es lo que nos muestre MachineGames con el nuevo título de Indiana Jones.

Además, no podemos descartar alguna actualización de Activision-Blizzard, aunque no hay demasiado que podamos contar al respecto. Otros proyectos que podrían estar presentes son Microsoft Flight Simulator 2024 y Towerborne.

Por otro lado, Xbox Game Pass no anunció demasiadas novedades para enero, por lo que no podemos descartar que no aprovechen para contarnos qué llegará en la segunda mitad del mes. Ahora solo queda esperar al 18 de enero a las 17, cuando se transmita por los canales de Twitch y YouTube.