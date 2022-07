Despedida: Heroes of the Storm está más cerca de su fin

Cuando Blizzard lanzó Heroes of the Storm en 2015, la intención era competir cabeza a cabeza con League of Legends de Riot. Sin embargo, fracasó con todo éxito. Y por eso ahora se confirmó que no tendrá más actualizaciones.

¿Qué es Heroes of the Storm?

Se trata de un MOBA (arena de batalla multijugador online) donde los héroes son los personajes de los distintos juegos de Blizzard. El objetivo final es destruir la base contraria, atravesando los carriles y defendiendo la propia.

Cuando salió, recibió muy buenas críticas al ser más simple que League of Legends, pero nunca logró enganchar a un público masivo. Por eso, de a poco, fue quedando relegado en los planes de Blizzard.

No hay futuro

Ahora, su séptimo cumpleaños se convirtió en una fecha para olvidar porque la empresa informó que a partir de ahora no habrá contenido nuevo en el juego. Solo se mantendrán las rotaciones de héroes.

Blizzard aseguró que los parches que vendrán estarán apuntados al mantenimiento del cliente, por lo que tampoco habrá ningún contenido pago en el juego, Es decir, se van a limitar a mantener los servidores estables y que nadie pida mucho más. Por eso, como para compensar, están regalando una montura de lagarto arcano épico en el próximo parche, lo que en realidad, parece poco y nos deja descorazonados.