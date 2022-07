Confirmado: el Lich King regresa el 27 de septiembre

La más icónica, y para muchos la mejor, de las expansiones de World of Warcraft: Wrath of the Lich King (WotLK), confirmó su presencia en los servidores Classic. Estará disponible el 27 de septiembre según anunciaron desde Blizzard. Al mismo tiempo, confirmaron que los jugadores de Burning Crusade Classic tendrán un beneficio de experiencia del 50 % la experiencia obtenida.

¿Cómo es WotLK?

Luego de los eventos de Burning Crusade, se abre un nuevo continente para los jugadores: Northrend (Rasganorte en español). El Lich King se hace presente por primera vez desde Warcraft III y desde el Trono Helado intentará conquistar el mundo conocido.

El príncipe Arthas combatió la Plaga con todo su poder hasta que fue corrompido por la espada maldita Frostmourne, que lo convirtió en un Death Knight al servicio del Lich King. Así mató a su padre, el rey Terenas, y destruyó Lordaeron, su tierra natal. Sin embargo, aprovechando un momento de debilidad, eliminó a su amo y se convirtió en el líder de la Plaga.

Al comienzo de la expansión, fuerzas de la Horda y la Alianza lanzan una ofensiva contra el Lich King, como última esperanza de destruir el mal que los amenaza.

Lo nuevo

Northrrend cuenta con ocho zonas, con sus respectivas raids y dungeons. Además se habilita una nueva clase: Death Knight (Caballero de la Muerte). Esta comienza desde el nivel 55. Vale recordar que solo se puede tener un personaje de esa clase por servidor. Previamente era necesario tener un personaje de ese nivel para crear un Death Knight, pero esa limitación se retiró en Classic.

Además, se habilitan nuevos logros, profesiones y un beneficio de aumento del 50% de la experiencia para los jugadores de Burning Crusade Classic que está disponible hasta que se pueda acceder a Lich King Classic.