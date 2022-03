Anno 1800 presenta su cuarta temporada y llega a las nubes

Para alegría de los jugadores de Anno 1800 de Ubisoft, se confirmó que ya está disponible para precompra el pase de Temporada para su cuarto año. Está compuesto por 3 DLC: "Seeds of Change", "Empire of the Skies" y "New World Rising”.

En esta temporada los jugadores descubrirán medios alternativos de producción agrícola, así como la aviación. Además, se incluyen nuevas misiones y mecánicas de juego y tres adornos exclusivos.

El primer contenido, Seeds of Change, estará disponible desde el 12 de abril. A partir de ahí, se podrán construir haciendas y fincas para conseguir productos agrícolas. El jugador deberá analizar su producción para maximizarla, establecer las políticas con las urbes y la creación de bienes que a partir de ahora pueden dejar de importarse, generando más independencia. Posteriormente se habilita un escenario llamado “Seasons of Silver” donde se debe establecer la cadena de producción de plata desde cero.

Luego, el segundo DLC, “Empire of the Skies”, que saldrá a mediados de año, permitirá sumergir al jugador en las aeronaves, yendo desde transporte de correo a batallas aéreas. Y por último, fin de año traerá "New World Rising". La población aumentará, aparecerán nuevas islas y los desafíos crecerán en escala.

Actualmente hay dos ediciones disponibles en precompra de Anno 1800 Año 4:

Edición completa Año 4 que incluye el juego, el paquete Deluxe y los cuatro pases de temporada.

Edición Gold Año 4 que incluye el juego, el paquete Deluxe y solo el pase para la temporada 4.

¿Qué es Anno 1800?

Es un juego de estrategia y construcción de ciudades en tiempo real desarrollado por la empresa Ubisoft. Comienza a principios del siglo XIX, cuando la era industrial estaba por empezar. El jugador debe crear ciudades, planificando las redes logísticas, analizando expansiones zonales y globales.

¿Dónde comprar Anno 1800?

Actualmente se encuentra disponible en Ubisoft Store y Epic Games Store para PC. Además, desde el 12 al 19 de abril, Anno 1800 podrá disfrutarse de manera gratuita.