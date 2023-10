A la espera de que se confirme la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, desde la empresa agrandan la expectativa. En la cuenta de X (ex Twitter) la empresa aclaró un poco el panorama respecto a la llegada de de Call of Duty Modern Warfare 3 y Diablo 4 a Xbox Game Pass.

Desde la red social, Activision Blizzard comentó que los interesados en comprar alguno de esos juegos no tengan miedo en hacerlo porque no llegaran a la suscripción de las consolas de Microsoft al corto plazo. De hecho, no estarán disponibles por lo menos hasta 2024 e irán llegando de a poco.

“Mientras seguimos trabajando en la aprobación regulatoria del trato con Microsoft, hemos recibido algunas preguntas acerca de si nuestros futuros y recientes juegos estarán disponibles en Game Pass", publicaron en X. "Aunque no tenemos planes para incluir Modern Warfare III o Diablo IV en Game Pass este año, una vez se cierre el trato esperamos empezar a trabajar con Xbox para llevar nuestros títulos a más jugadores de todo el mundo", agregaron y concluyeron: "Anticipamos que empezaremos a añadir juegos en Game Pass en algún momento del año que viene".

En este momento no hay ni un juego de Activision Blizzard en Xbox Game Pass. Por eso, no caben dudas que tendremos que seguir esperando a que se cierre el acuerdo y, desde ahí, incluso un poco más para recibir los juegos en la suscripción.