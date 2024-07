Con este truco vas a conseguir que tu perro jamás vuelva a pedirte comida mientras estás en la mesa

Uno de los retos más habituales para los dueños de perros es lograr que sus mascotas no pidan comida durante las comidas familiares. En Argentina, donde compartir la mesa con la familia es una tradición arraigada, resistir esos ojos suplicantes puede ser especialmente difícil, sin embargo existen técnicas para lograrlo.

Lo primero y más importante es ser consistente con las reglas. Toda la familia debe estar de acuerdo en no dar comida al perro mientras están en la mesa. Si una persona cede, el perro seguirá intentando, creyendo que eventualmente logrará su objetivo.

Establece un lugar para su comida

Este espacio puede ser en una esquina de la cocina o en una habitación separada. De esta manera, el perro aprenderá que solo puede recibir alimento en su propio espacio. Esto ayudará a reducir su interés en la comida de la mesa y le dará una rutina clara a seguir.

Alimenta a tu perro antes de tus comidas

Un perro con el estómago lleno es menos probable que pida más. Asegúrate de que su comida sea nutritiva y suficiente para mantenerlo satisfecho durante tus comidas.

Utiliza comandos básicos

Comandos como "sit" (sentado), "stay" (quieto) y "go to bed" (ve a la cama) pueden ser muy útiles. Practica estas órdenes regularmente, especialmente antes de las comidas, para que el perro se acostumbre a obedecer. Un perro bien entrenado responderá mejor en momentos clave como durante la cena.

Mantén a tu perro entretenido

Proporciona juguetes o mordedores para que el perro esté entretenido mientras tú comes. Esto puede mantenerlo ocupado y alejado de la mesa. Los juguetes interactivos que liberan comida pueden ser especialmente efectivos, ya que le dan algo positivo en lo que centrarse.

Ignorar la conducta de pedir

No lo mires, no hables con él y no lo toques. Con el tiempo, el perro aprenderá que pedir no le da resultado y eventualmente dejará de hacerlo. Esta técnica requiere paciencia y consistencia por parte de todos los miembros de la familia.

Refuerza el buen comportamiento

Recompensa a tu perro por comportarse bien y no pedir comida durante las comidas. Puedes darle una golosina o mucho cariño cuando se mantenga tranquilo y en su lugar designado. El refuerzo positivo es una herramienta poderosa para fomentar el comportamiento deseado.