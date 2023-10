Wanda y L-Gante se reencontraron y no la pasaron nada mal

"Definitivamente, la foto del fin de semana". Por medio de sus redes sociales, Wanda Nara (36) publicó una foto junto a L-Gante (23). Sorpresivamente, ocurrió después que su marido Mauro Icardi decidiera volverse a Estambul (Turquía).

El asunto reavivó los rumores de romance y de inmediato todo el mundo empezó a hablar de ambos.

"Ya no la cruzo ni en el baile, se hace la bella; no deja ni un mensaje de texto, se hace la bella; yo no recuerdo ni su foto, no; ¿será que se habrá ido con otro?", canta el músico. En el tema que eligió bailar junto a Wanda, quien aparece en el video justo cuando L-Gante entona la parte de que se podría haber ido con otro hombre. Y bien podría ser ella, claro, ya que está en pareja y viviendo un gran momento con Icardi.

"Y si se fue con otro, no me hago historia; todo se borra...", canta luego L-Gante en el video que revolucionó las redes sociales tras por su reencuentro con Wanda. Sin embargo, quien había publicado las imágenes luego decidió eliminarlas.

Esto sucedió después que Elian Ángel Valenzuela confesara públicamente que seguía manteniendo contacto con la representante de Icardi. Cabe aclarar que la modelo participó de un video casero que el intérprete de cumbia 420 hizo con dos de sus bailarinas sobre su tema Se hace la bella, en el que la letra bien podría referirse al presente de Wanda con su marido, Mauro Icardi, con quien se reconcilió meses atrás y quien la semana pasada viajó solo por unos días para reencontrarse con ella en el país.

Días atrás, antes de la llegada de Icardi al país, L-Gante había contado públicamente que está en contacto permanente con Wanda, con quien también aseguró que mantuvo un romance en el pasado. "Me hablo seguido con ella. Todo piola, todo flama, todo light", sostuvo el músico en el programa Crossover, que Julio Leiva conduce en Vorterix (FM 92.1). Además, mostró su teléfono para probar sus dichos, aunque no enfatizó en ninguna conversación puntual.