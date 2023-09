Wanda Nara fulminó a L-Gante luego de que él blanqueara su relación con ella

La reconocida mediática Wanda Nara (36) volvió a quedar en el centro de la atención mediática debido a su vínculo con el cantante L-Gante (23). Este último, luego de salir en libertad, hizo públicas revelaciones sobre la relación amorosa que compartieron meses atrás, desatando una serie de especulaciones y comentarios.

Ante este escenario, Nara optó por lanzar un mensaje enigmático a través de su cuenta de Instagram, que fue interpretado como una indirecta dirigida al joven cantante. En un video compartido en esa plataforma, Nara aparece entonando la canción "Soy peor" de Bad Bunny, destacando la frase: "Que te la pasas hablando de mí, que no me podés superar".

La historia de este romance se remonta a las declaraciones de L-Gante, que recientemente concedió una entrevista tras su liberación, en la que admitió haber mantenido una relación con la empresaria de cosméticos. En sus palabras, el músico expresó: "Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace un año. Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso", confesó en el programa "Crossover" de Vorterix.

“No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada, pero le tengo cariño”, sostuvo.

Además, L-Gante reveló que Wanda Nara se mantuvo en contacto con su madre, Claudia Valenzuela, mientras él estaba en la DDI de Quilmes. Ante la pregunta de si seguían en contacto después de su liberación, el músico respondió afirmativamente, aclarando que mantenía una buena comunicación.

Esta inesperada revelación despertó el interés en los seguidores de ambos personajes públicos, que esperan nuevas pistas sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante. La incógnita sobre el futuro de esta historia de amor sigue siendo motivo de especulación en el mundo del espectáculo.