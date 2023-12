Una pelicula argentina se quedó afuera de los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood seleccionó a las 15 películas finalistas para la categoría Mejor Película Internacional. Entre las preseleccionadas se encontraba el largometraje argentino "Los delincuentes", pero no logró un lugar entre las 15 elegidas.

La película llegó a las salas de cine de Argentina el 26 de octubre, pero antes contó con un buen recibimiento en el Festival de Cine de Cannes 2023. Los protagonistas son Daniel Elías y Esteban Bigliardi y está inspirada en “Apenas un delincuente”, de Hugo Fregonese, en 1949.

Con este largometraje, Argentina buscaba obtener el tercer Premio Oscar en esta categoría, luego de haberlo ganado en 1986 con La historia oficial y en 2010 con El secreto de sus ojos.

En diálogo con Noticias Argentinas, su director Rodrigo Moreno había dicho que “la expectativa es mucho mayor ahora por la repercusión que está teniendo esta prenominación al Oscar, lo cual es insólito porque no quiere decir que esté nominada al Oscar, es la representante argentina y tiene a Mubi atrás. Mubi es una plataforma de cine independiente y cine de autor, que lateralmente está dispuesta a desembolsar o invertir lo que hay que invertir para hacer

Las películas que siguen en carrera

Las que quedaron en lenguaje español son: "Tótem", de México, y "La sociedad de la nieve", de España. Los creadores de la película argentina esperaban tener un lugar por segundo año consecutivo, tras la elección de "Argentina, 1985", que perdió en su categoría contra la alemana "Sin novedad en el frente".

Completan la lista de seleccionadas las siguientes películas: "The Taste of Things", de Francia; "Hojas de otoño", de Finlandia; "The Zone of Interest", del Reino Unido; "Perfect Days" de Japón, “The Promised Land”, de Dinamarca; “Godland”, de Islandia; “Io Capitano”, de Italia; “Four Daughters”, de Túnez, “20 Days in Mariupol”, de Ucrania; “Amerikatsi”, de Armenia; “The Monk and the Gun”, de Bután y “The Mother of All Lies”, de Marruecos.

Aún resta la votación final en la que quedarán sólo 5 seleccionadas. Esa votación se dará entre los días 11 y 16 de enero, mientras que el anuncio oficial se hará el 23 de enero y la entrega se realizará el 10 de marzo de 2024.