Tragedia: murió uno de los protagonistas de Brooklyn Nine-Nine

Es un día lamentable para los fans de Brooklyn Nine-Nine, la popular serie de comedia que le dio fama internacional y cariño mundial a muchos de sus protagonistas. De acuerdo con el medio Deadline, Andre Braugher ha muerto a la edad de 61 años; se trata de uno de los actores estrella de la famosa comedia para la televisión. En redes sociales, incontables fans están compartiendo lamentaciones y por supuesto que el elenco de la serie no ha sido la excepción.

Braugher es conocido por su destacada carrera en la televisión y el cine. Nacido el 1 de julio de 1962 en Chicago, Illinois, Braugher se graduó de la prestigiosa Juilliard School y comenzó a ganar reconocimiento a principios de la década de 1990 con su papel en la serie de televisión Homicide: Life on the Street, donde interpretó al detective Frank Pembleton. Su actuación le valió múltiples nominaciones a premios, incluido un Premio Emmy.

A lo largo de su carrera, Andre Braugher ha demostrado su versatilidad, participando en una variedad de proyectos tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Ha interpretado papeles notables en películas como Glory y Frequency, y la ya mencionada Brooklyn Nine-Nine, donde encarnó al capitán Raymond Holt. Su habilidad para dar vida a personajes complejos y su presencia impactante en la pantalla lo han establecido como uno de los actores más respetados en la industria del entretenimiento.

La información reciente sostiene que Andre falleció el pasado 11 de diciembre debido a una “breve enfermedad”. Por el momento no se han compartido mayores detalles al respecto, pero podrían informarse pormenores con el transcurso de los días. Terry Crews, quien interpretó a Jeffords en Brooklyn Nine-Nine, compartió el siguiente mensaje en redes:

"No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido 8 años gloriosos observando tu talento irremplazable. Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecida por la experiencia de conocerte. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, tu amabilidad y tu amistad. Nuestro más sentido pésame para su esposa y su familia en este momento difícil. Me mostraste cómo es una vida bien vivida. Descansa en paz, André. Te amo, hombre".

Andre ganó premios Emmy por su trabajo Homicide y que fue nominado en cuatro ocasiones por la excelsa intervención en Brooklyn Nine-Nine; con Men of Certain Age logró dos más. Algunos nombres de otros proyectos en los que participó son Gideon's Crossing, Hack, The Andromeda Strain, 10,000 Black Men Named George, La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, Last Resort, House y The Good Fight. Descanse en paz.