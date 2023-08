The Killer: Nuevo tráiler de la película de David Fincher para Netflix

Los seguidores de Mindhunter lamentan la cancelación de la serie sobre asesinos seriales en Netflix. Pero, a pesar de ello, el renombrado director David Fincher continúa colaborando con la plataforma en proyectos emocionantes. Tras el éxito de su largometraje de 2020, Mank, Fincher nos presenta ahora el avance de The Killer, una película basada en los cómics de Alexis Nolent (Matz) y Luc Jacamon, Le Tueur.

El cómic original, publicado en Francia, sigue la vida de un asesino profesional inicialmente sin nombre. La serie consta de 12 volúmenes y ha sido aclamada tanto por críticos como por premios. El Volumen Uno del cómic ganó el premio Best Indy Book en los premios Best of 2007 de IGN, así como el reconocimiento Best Comic You Didn’t Read This Year por parte de Newsarama. También fue nominado para el premio Best U.S. Edition of International Material en los prestigiosos premios Eisner de 2008.

La película, un thriller psicológico y de acción, fue escrita por Andrew Kevin Walker. En ella, Michael Fassbender asume el papel del asesino protagonista, quien se embarca en una cacería humana internacional tras un encargo que sale mal. El elenco secundario incluye nombres reconocidos como Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O'Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte y Tilda Swinton.

El esperado estreno de The Killer tendrá lugar en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2023. Posteriormente, la película se lanzará en cines de manera limitada el 27 de octubre del mismo año y estará disponible en Netflix para su transmisión en línea a partir del 10 de noviembre de 2023.

La gestación de este proyecto se remonta a 2007, cuando se anunció que David Fincher adaptaría el cómic con un guion de Allesandro Camon, y que la producción estaría a cargo de Plan B Entertainment de Brad Pitt, con distribución de Paramount Pictures. Sin embargo, en 2021, el proyecto cambió de rumbo cuando Fincher lo trasladó a Netflix, donde ya tenía un acuerdo en curso. Andrew Kevin Walker asumió el papel de guionista y Michael Fassbender expresó su interés en el papel principal.