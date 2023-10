The Crown: Netflix anuncia fechas de estreno para la última temporada

Desde hace tiempo, Netflix busca nuevas franquicias, sagas y universos que puedan mantener el interés del público por varios años más, lo que significa que está pasando por una transición en la que ya se está despidiendo de esos títulos que ayudaron a formar su reputación.

Las primeras series exclusivas, como Orange is the New Black o House of Cards terminaron hace tiempo, pero las que terminaron por formar su estatus, especialmente entre los premios más importantes, siguen vigentes pero están cerca de terminar, como Stranger Things o The Crown, cuya última temporada se dividirá en dos partes para despedirla de la mejor manera.

Con sus proyectos originales, Netflix sabía que debía insistir mucho para romper con ciertos prejuicios entre la crítica, los votantes y, por supuesto, entre el propio público que estaba acostumbrado a consumir programas de una manera totalmente distinta.

Al lanzar toda la serie de golpe, la plataforma provocó un gran cambio que alteró para siempre las exigencias y expectativas de los espectadores que querían cosas de gran calidad en poco tiempo. Esto se ha convertido en un arma de doble filo, especialmente ahora que existen demasiadas ofertas de demasiadas aplicaciones, pero al final no se puede negar que eso también impulsó y revolucionó el sistema para dar paso a una nueva etapa en la pantalla chica.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de 'The Crown' en Netflix?

Netflix quiere despedir esta serie de la mejor manera y es por eso que decidieron dividir la última temporada en dos partes que tendrán estrenos bastante cercanos para no frustrar a los fanáticos. La empresa acaba de confirmar que la primera parte, que mostrará el romance entre la princesa Diana y Dodi Al-Fayed, así como el trágico accidente que acabó con la vida de ambos, llegará a la plataforma el próximo 16 de noviembre.

Por otro lado, la segunda parte que funcionará como cierre definitivo y nos presentará la boda entre Carlos y Camila, así como la de Guillermo y Kate, se estrenará el 14 de diciembre para cerrar el año con broche de oro.

Netflix también revela que la primera parte de The Crown mostrará los primeros cuatro episodios, y la segunda sólo dos que abarcarán muchos años. Algunos fans se cuestionan cómo retratará la serie la terrible muerte de la princesa Diana, pero los productores y el creador ya dejaron en claro que no tienen intenciones de aprovecharse de ese momento y no lo explotarán en lo absoluto.

Por otro lado, hay varios rumores sobre el posible regreso de las otras actrices que dieron vida a la reina Isabel II, y aunque nada está confirmado, su participación definitivamente podría ayudar al cierre de esta historia.