Terminator tendrá su adaptación en formato animé para Netflix

Netflix ha emocionado a los fanáticos al anunciar la producción de Terminator: The Anime Series, llevando la icónica franquicia de ciencia ficción a un nuevo territorio. Esta serie animada, desarrollada en colaboración con el afamado estudio japonés Production IG, reconocido por su trabajo en Ghost in the Shell, promete una visión fresca del mundo dominado por las máquinas. Esta noticia llega como parte del evento Geeked Week de Netflix, desvelando un proyecto que se sumerge en la rica historia de Terminator.

La narrativa de Terminator: The Anime Series se sumerge en el año crucial de 1997, cuando Skynet, la inteligencia artificial, se vuelve consciente y desencadena una guerra contra la humanidad. La serie sigue a una valiente soldado enviada a este momento crucial para salvaguardar a una figura clave en la lucha contra las máquinas: el científico Malcolm Lee. Este personaje, a pesar de sus dilemas éticos, está trabajando en un nuevo sistema para contrarrestar el imparable avance de Skynet . Como es típico en la saga, se convierte en el objetivo de un letal asesino del futuro, alterando su destino y el de sus descendientes de manera irrevocable.

El talentoso animador Masashi Kudo, conocido por su trabajo en éxitos como Naruto y Bleach, dirigirá la serie, aportando su visión única al universo de Terminator. Acompañándolo estará el aclamado realizador Matt Tomlin, responsable de películas como Proyecto Power (2020) y Madre/Androide (2021), asumiendo los roles de showrunner, guionista y productor ejecutivo.

Esta adaptación animada busca no solo capturar la esencia intensa y futurista de Terminator, sino también expandir el universo con nuevos elementos y personajes. Con Netflix y Production IG a la cabeza, la serie promete no solo rendir homenaje a los fans de toda la vida, sino también cautivar a una nueva audiencia con su narrativa y estética únicas.

El anuncio de Terminator: The Anime Series marca un emocionante capítulo en la evolución de la franquicia, llevándola a un formato que permite explorar dimensiones visuales y narrativas que podrían no ser posibles en una producción convencional. La combinación de la experiencia de Production IG en el animé y la visión de Netflix para crear contenido cautivador garantiza que esta serie se convierta en un evento imperdible para los amantes del género y los seguidores de Terminator.

“Todos los que conocen mi trabajo sabe que creo en tomar riesgos y apuntar al corazón. Me siento muy honrado por tener esta oportunidad de abordar ‘Terminator’ de una manera que rompa con las convenciones, subvierta las expectativas y tenga verdadero coraje”, adelantó Tomlin en declaraciones a la prensa sobre sus planes para el animé.

La serie animada será la primera de su tipo en formar parte de la franquicia de Terminator, creada por James Cameron con el lanzamiento de la primera película homónima en 1984, centrada en un cyborg ,Arnold Schwarzenegger (76) que es enviado al pasado para matar a Sarah Connor, Linda Hamilton (67), la eventual madre del futuro líder de la humanidad en la contienda contra las máquinas.

Transformada desde entonces en una ineludible de la cultura pop y del género de ciencia ficción, la saga que se desarrolló con el paso del tiempo ya cuenta con seis largometrajes, una serie de televisión, novelas, cómics y videojuegos.