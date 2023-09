Wanda Nara criticó a los que no creen en su enfermedad

Wanda Nara está transitando uno de los momentos más complicados de su vida. Padece una enfermedad compleja sobre la que se ha hablado hasta el cansancio. Para colmo, aún hay gente que cree que la mediática está mintiendo y que en realidad no tiene problemas de salud.

Por eso, cuando un seguidor le preguntó por Instagram: "¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?", ella le respondió sin dar demasiadas vueltas.

"Por suerte son pocos, pero que bajo que alguien pueda poner en duda o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones", dijo, y añadió: "Simplemente aclaré una situación personal que expusieron".

Más allá de las especulaciones, Wanda nunca dio detalles de la enfermedad que padece. "Mucha gente me quiere ver bien y saber qué es y cómo estoy. Algún día lo contaré. Por gente como esta es que a veces dudo", expresó.

Otro seguidor le aconsejó que diera detalles sobre el problema de salud que tiene, ya que como figura pública, podría ayudar a la concientización, y la esposa de Mauro Icardi dijo que "solo por eso" estaría dispuesta a hablar de su enfermedad.

"Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto", reflexionó.