Hace casi dos años se produjo un escándalo entre Wanda Nara (36) y La China Suárez (31) luego de que la empresaria sospechara que su marido, Mauro Icardi, la habría engañado con la actriz.

Desde aquel momento, la tensión entre ambas mediáticas llegó a niveles mayúsculos y por eso, generalmente, donde está una no está la otra. ¡Se evitan a toda costa! Esta vez, por cuestiones del azar, las dos famosas coincidieron a la exclusiva fiesta la Bresh. El asunto no le causó ninguna gracia al menos a Wanda.

Según relató Pochi de Gossipeame en el programa Mañanísima, Nara se habría quejado con los organizadores de la fiesta por no haberle informado previamente de la presencia de La China en el evento. A continuación es diálogo entre los panelistas:

Pampito: -Este fin de semana estuvieron en la misma fiesta La China Suárez y Wanda Nara, algo que nunca creímos que iba a pasar. Las dos estuvieron con Daniela, de GH, un poco ella las mandó al frente en redes.

Pochi: -A mí me dijeron que Wanda se quejó por no estar al tanto de que La China iba a ir. No le gustó mucho.

Estefi Berardi: -¿Le tienen que pasar el listado?

Pochi: -Bueno, disculpame, Camila Homs no está invitada porque suele ir Tini Stoessel. Podrían haberle avisado, ya que el VIP es muy chiquito.

Estefi y Pampito: No es tan chiquito…

Pochi: -Sí, a mí la misma gente me dijo que el VIP era chico. Me lo dijeron los mismos organizadores de la Bresh.

Pampito: -Acá vemos una foto de Daniela cuando se cruzó con La China, en la parte de atrás del escenario, que hay una barra. La China estaba en la suya. Si hay algo que tiene de canchero La China es que no se debe haber quejado. Y me dijeron que se sacó fotos con todo el mundo, que estaba de muy buen humor. No sabía que Wanda se había quejado.

Pochi: -Sí, lo que me cuentan es que Wanda no le gustó nada enterarse ahí que iba a estar La China.

Durante la noche del sábado, La China Suárez disfrutó de la fiesta junto a su colega Valentina Zenere, con quien se la observó bailando gran parte de la noche.

Además, se mostró muy amistosa y simpática al posar junto a Ornella D'Elia y otras personalidades como Daniela Celis, del reality show Gran Hermano 2022.