Video: rompió el silencio una exalumna de catequesis de Jey Mammón

Después de la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón, se han revelado más detalles de su vida antes de ser famoso. Entre ellos, se encuentra su trabajo como profesor de catequesis en un colegio, algo que el propio conductor había mencionado como “un pasado oscuro”.

Durante una entrevista con Ángel De Brito, Jey había hablado sobre su época como catequista y los “alumnos estelares” a los que había dado clases, entre ellos la China Suárez.

Jey Mammón había mencionado que su época como catequista fue “un período largo” y que “estuvo ciego durante mucho tiempo”. Según sus propias palabras, el humor y la música lo sanaron.

También había dicho que pasó por diferentes colegios porque siempre lo echaban, y que se debía a que se comprometía con las historias de sus alumnos.

En una entrevista con Ángel De Brito, Jey había detallado que quiso involucrarse en la historia de un chico cuyos padres supuestamente le pegaban, pero que a veces involucrarse termina siendo peor.

En cuanto al video de TikTok compartido por una usuaria que fue alumna de Jey Mammón, no tengo información al respecto.

“Fui alumna de Jey Mammon en el colegio, era mi profesor de catequesis”, comenzó en su video Joaquina Robles el pasado 30 de marzo en la red social.

“El fue mi profesor hace aproximadamente 17 años, yo estaba en 5to, 6to, 7mo grado. Mi colegio últimamente se estuvo nombrando en LAM y hace un tiempo Jey Mammon fue también al estudio, nombró al colegio y contó también que lo habían echado, “esto es real”, recordó.

Y lanzó a modo de incógnita: “Ahora, ¿por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera, se que pasó algo, que hubo algo en el medio”.

“Él cuenta una historia, no sé si es real o no, sí sé que se comentaba esa historia. Él dice que lo echaron pero no cuenta por qué lo echaron”, lanzó aunque sin dar ningún dato concreto.

“En su momento él dijo que se había involucrado con una familia, o que se involucraba con las familias, y que al colegio no le gustó nada. Armó todo un debate sobre que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos”, mencionó la joven.

Y dio su opinión: “Yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto. Para eso está la psicopedagoga que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas, para eso estaba ella, no él”.

Sin embargo, respecto a la institución educativa resaltó: “Justamente el colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno. Cuidaban mucho al alumno. A mí me cuidaron mucho, eso es real”.

Finalmente, comentó al final del video el fin de su publicación: “A qué voy con todo esto, claramente pasó hace 17 años, en el cual vos perdés contacto con un montón de gente porque muchos no terminaron en ese colegio, en mi caso sí. Si hay alguien que quiere decir algo, o no se anima, o le pasó algo, sabe que puede contar conmigo. Si todo lo que se está comentando es real, que se haga justicia”.

El video de Joaquina tuvo una gran cantidad de reproducciones y comentarios en TikTok. Algunos criticaron que no dio ningún dato concreto, mientras que otros resaltaron que es importante dar espacio a las presuntas víctimas para denunciar.