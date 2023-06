Pablo Heredia se hizo famoso al participar en la segunda edición de Gran Hermano en el 2001. Después de su paso por el reality tuvo la oportunidad de formar parte de los elencos de Cris Morena en las exitosas series Rebelde Way y Floricienta. Posteriormente, decidió trasladarse a Perú, donde desarrolló su carrera actuando en telenovelas durante un período de cinco años.

Después de un largo tiempo, el exconcursante de Gran Hermano volvió a estar en el centro de atención debido a un incidente desagradable que ocurrió en su residencia y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Fue el propio Heredia quien se encargó de compartir los detalles de lo ocurrido a través de las redes sociales.

Según lo que contó, un sujeto llegó a su domicilio, vio que la puerta estaba abierta, ingresó y decidió defecar en el hall. "Bueno, hoy estaba teniendo un día normal... abro la puerta de mi casa, me meto en el local de al lado a comprar un pancito, dejé la puerta abierta, es un barrio bueno, salí a comprar y nunca me imaginé que eso me iba a pasar", relató Heredia.

"Del lado derecho vemos una persona que divisa una puerta, cruza, la puerta está abierta, una casa normal ‘permiso no hay nadie', pasa, agarra un papel, ‘digo un diario', entra, las cámaras están ahí, no le importó", siguió.

"¿Baño por acá? ¿Qué vamos a hacer? Les dejo un regalito a esta gente y bueno, ahí está", continuó, indignado. En el final del video, el ex GH explotó: "Cag... en la puerta de mi casa, hijo de p... ¡Lo voy a matar! Se limpió así nomás, tiró toda la mierd... ¡Lo quiero matar! Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con ese sore...", concluyó.

Pablo Heredia en la casa de Gran Hermano

Heredia compartió en una entrevista con Teleshow que la oportunidad fue lo que lo motivó a dejar el país en su momento. Explicó que conoció a un productor peruano mientras estaba en Argentina, quien estaba buscando a un presentador de televisión y lo había preseleccionado para un programa en el que finalmente no quedó.

Sin embargo, años después, ese mismo productor se convirtió en el productor general de una empresa que producía telenovelas y se acordó de Pablo, quien era conductor y también cantaba, y decidieron contratarlo.

En la actualidad, Pablo sigue en el centro de atención, pero esta vez debido a un suceso extraño y escatológico que le tocó vivir sin siquiera buscarlo.