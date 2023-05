Una ex Gran Hermano confesó que fue abusada: “Mi mamá no me creía”

Romina Uhrig volvió a ser noticia en las últimas horas, pero no por algo mediático. La ex diputada se sinceró y contó por primera vez que sufrió abuso y violencia cuando era menor de edad.

En el duro relato, confesó: “El marido de mi mamá no quería que me ponga esto, o lo otro... No tuve un abuso carnal, pero sí me tocó. No me dejaba juntarme con mis amigas, decía que yo lo provocaba al abuelito”.

Asimismo reveló que él tenía algo con ella y que “no podía decir ‘qué lindo esto’ o mirar a alguien porque ya era una p...”. Estas situaciones se habrían dado más de una vez y después de mucho tiempo se animó a contarlas. “Fue a los 8 años, no le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca”.

En ese momento, detalló que se sintió sola: “Mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Se enojó conmigo”, contó Romina. Y concluyó: “Esas cosas feas se las decía a mi mamá, pero ella no estaba bien. La llegué a sacar de una soga, estaba por matarse. Llegué justo”.