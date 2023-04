Tini y Cami Homs cambiaron su look y así reaccionó De Paul: ¿se parecen?

Después del lanzamiento de su último álbum de estudio, Cupido, la cantante Tini Stoessel decidió hacer un cambio de look radical. Esta vez, en lugar de teñirse las cejas de rosa como lo hizo anteriormente, ahora cambió el color de su cabello, y muchos dicen que ahora se parece a Camila Homs. No está claro si este cambio fue intencional o no.

Tini anunció su nueva apariencia en Instagram con una selfie en la que se veía el nuevo color de su cabello, que ahora es prácticamente negro en las raíces. Sus amigas famosas, como Lola Índigo y La Joaqui, le enviaron mensajes de apoyo y admiración en los comentarios de la publicación.

Por otro lado, la expareja de Rodrigo De Paul, optó por un cambio de imagen radical, abandonando su rubio clásico y teniendo su cabello de un tono oscuro.

Camila Homs recibió muchos me gusta y comentarios de otras parejas de futbolistas de la Selección argentina, como Camila Galante.

La reacción de De Paul por el cambio de look de Tini

Tini causó revuelo con la foto en la que se muestra con su cabello teñido de negro azabache, completamente liso y con raya al medio. La cantante solo agregó un corazón negro como descripción, lo que generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

Uno de los primeros en expresar su opinión fue su novio, Rodrigo De Paul, quien no escribió ninguna palabra, pero acompañó la foto de Tini con dos corazones negros, una nota musical, una bomba y una luna nueva en sus propias redes sociales. Este gesto dejó en claro lo feliz que está por la decisión de su pareja.

Cami Homs al Bailando 2023

La modelo fue confirmada como la tercera participante del Bailando 2023.

Su nuevo trabajo seguramente le demandará mucho tiempo y no le ayudará a mejorar su complicada relación con el futbolista Rodrigo De Paul, padre de sus hijos.

Los encargados de hacer oficial la noticia fueron los periodistas de LAM, quienes confirmaron la noticia de Desayuno Americano. Junto a una imagen de un dibujo de Camila Homs, anunciaron que la modelo se convirtió en la tercera integrante del Bailando 2023.