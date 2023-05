Romina Uhrig íntima: habló de su frecuencia sexual y dejó a todos en shock

Romina Uhrig no deja de ser noticia tras su salida de Gran Hermano. A poco más de un mes de finalizado el reality la ex diputada kirchnerista, sorprendió al hablar de su récord sexual con su ex marido Walter Festa.

Es que la ex hermanita por primera vez habló de su intimidad sexual y dejó a todos en shock por su frecuencia.

De esta manera, en el Show de Ulises Jaitt (XLFM), repasó su vida, opinó sobre sus ex compañeros y se refirió a su vínculo con L-Gante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta, cuando el conductor indagó sobre su frecuencia sexual: “Con Walter, creo que arrancamos tipo 23 y terminamos a las 6 de la mañana. Fue tremendo”.

Y agregó: "Walter es un 10. Me está acompañando en todo, lo mismo que con las nenas cuando estuve en la casa. Nosotros venimos de una separación. Cuando hice el video del casting para Gran Hermano estaba con él, pero a las dos o tres semanas nos separamos. Era definitivo, de hecho estábamos con el tema del divorcio. Pero estos meses nos sirvió a los dos como pareja”.

Ulises Jaitt fue por más y quiso saber: “Si tuvieras que vender una parte de tu cuerpo que más te elogia Walter, ¿cuál sería?”. “La cola. Le gusta mucho”, respondió entre risas.

En ese momento, la ex participante dejó en claro que se reconcilió con su ex marido y que pusieron un freno al divorcio que ya estaba iniciándose. En medio de su vida mediática, ambos decidieron apostar por el amor y rencontrarse luego de su estadía en el reality.

Los rumores de romance entre Romina de Gran Hermano y L-Gante

En diálogo con Jaitt, la morocha reveló que si conoció a Elián y que charlaron, pero aclaro que son "falsos los rumores de romance". Así, confirmó que entre ellos "no pasó nada" y expuso que nunca se fijaría en alguien tan "chico".

Cabe destacar que el cantante de cumbia no pierde el tiempo y disfruta su fama y las salidas con chicas. En las últimas semanas también lo involucraron con Daniela Celis, otra de las participantes de GH, algo que después fue negado.