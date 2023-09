Ricardo Darín le respondió a Luis Brandoni: "No me voy a subir a esto"

Hace algunos días, en una entrevista con Clarín, Luis Brandoni despertó una inesperada polémica al criticar a la multipremiada película Argentina, 1985 y también a su protagonista, Ricardo Darín.

"Un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?'. Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes, porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", dijo el actor, que tiene una clara inclinación antiperonista y es candidato por Juntos por el Cambio.

Darín no se quedó callado y le respondió a su colega, también a través de Clarín. "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", dijo.

Además, el protagonista de la película dirigida por Santiago Mitre reflexionó: "No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".

El reconocido actor de innumerables clásicos del cine nacional prefirió no profundizar más en el tema. Habrá que ver si Brandoni decide decir algo más sobre la aclamada cinta que estuvo nominada al Oscar el último año.