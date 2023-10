Reapareció Sofía Clérici: "Inventan muchas cosas"

Desde que se viralizaron las fotos que ella misma compartió junto a Martín Insaurralde en un lujoso yate paseando por la costa de Marbella, Sofía Clérici se había mantenido alejada de todo tipo de aparición mediática.

Pero una doctora especialista en estética la convocó para formar parte de una campaña de prevención contra el cáncer de mama y la modelo asistió. Allí fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo y se vio obligada a responder algunas preguntas.

"Estoy muy agradecida por ser parte de este evento que es para ayudar y tener fe", comentó sobre su presencia, pero rápidamente, el cronista le preguntó sobre su vínculo con el exesposo de Jésica Cirio. "Del tema no puedo hablar y no me parece que sea el momento ni el lugar. Yo estoy bien, como ven, acá, hermosa", aclaró Clérici.

"¿Estás con Insaurralde?", disparó el entrevistador, pero la mediática oriunda del partido bonaerense de San Nicolás se mantuvo firme: "No voy a hablar. Chicos, respeten. Mi abogado está con mi tema y yo estoy tranquila, como me ven. Compartiendo este evento y nada más para decir. Los periodistas dicen lo que quieren, no dicen la verdad, inventan muchas cosas. No tengo que justificar nada porque es mi vida, así que no te voy a responder nada".