Priscilla Presley explicó por qué no volvió a casarse después de Elvis

Priscilla Ann Beaulieu Wagner, más conocida como Priscilla Presley, dio a conocer en las últimas horas por qué no volvió a casarse tras la muerte de Elvis, como también acerca del sufrimiento experimentado tras del sufrimiento por el fallecimiento de su hija Lisa Marie - cantante, actriz y compositora- que murió en febrero último de un infarto agudo de miocardio. Tenía 54 años.

“Para ser honesta, nunca quise casarme después de él. Nunca tuve ningún deseo". Elvis y Priscilla se casaron en 1967 y se divorciaron en 1973. Elvis falleció cuatro años después - a los 42 años- de un infarto.

"Nadie podría igualarlo”, admitió. Después ella tuvo una relación de más de dos décadas con el productor Marco Garibaldi ―con quien tiene un hijo en común, Navarone, de 36 años y líder de la banda Them Guns―, pero nunca llegaron a contraer matrimonio.

La relación entre Priscilla y Elvis es el corazón del film Priscilla, de Francis Ford Coppola, que llegó a los cines estadounidenses el pasado viernes 3 de noviembre.

Acerca de la muerte de su hija Lisa Marie, Priscilla confesó que “ha sido insoportable" porque "he perdido a mi madre, a mi nieto y a mi hija".

Lisa Marie Presley falleció el pasado 12 de enero de una obstrucción intestinal causada por una operación previa de reducción de estómago y Priscilla no había hablado de ello en televisión hasta ahora.

Según reveló, Lisa Marie nunca se recuperó del golpe de perder a su hijo, Benjamin Storm Keough, que se suicidó en 2020 a los 27 años: “Perder a Ben fue lo más duro para ella. Era el amor de su vida, le adoraba. Habría hecho cualquier cosa por él. Estábamos en Memphis, sentadas en la suite, y ella me dijo que no sabía si quería seguir viva. Me contó cómo seguía atravesando el duelo”.

Elvis Presley, apodado el rey del rock, es reconocido uno de los iconos culturales más populares del siglo XX