Polémica por las fotos hot de Cazzu embarazada: esto respondió a sus detractores

Cazzu (29) recientemente realizó una sesión fotográfica para la revista Playboy México, mostrando su belleza y orgullosamente exhibiendo su embarazo. Sin embargo, algunas personas en las redes expresaron sus opiniones negativas por tal exposición.

La talentosa artista de trap, lejos de quedarse callada, respondió de manera firme a través de una publicación en la que compartió más imágenes.

"Soporten", escribió Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, en una publicación ejecutada en su cuenta de Instagram. Y continuó: "Son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres".

"Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Solo a mi gente", dijo La Jefa.

Cazzu es rapera, cantante y compositora.

Por último, sin filtro, lanzó: "Son conejillos de india para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena, señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cogiendo, y las embarazadas también jaja", completó filosa.

La Joaqui (28) fue una de las primeras en salir a bancar el descargo de Cazzu, colega y amiga con quien grabó Ay Papi (2017) y Glock (2023): "Con vos queda en evidencia, el brillo de embarazada tan famoso del que tanto se habla, las amooooo". Stefi Roitman (28) también expresó "Jefísima", mientras que Nancy Dupláa (53) puso un emoji de las manos elevadas al cielo.

¿Qué le dijo su pareja, Christian Nodal?

Durante la sesión, Cazzu contó con el apoyo incondicional de Christian Nodal, quien estuvo a su lado brindándole su apoyo en todo momento. “Su apoyo es muy bonito y gratificante. Nace del amor inmenso que nos tenemos y de ser buenos compañeros. Nos turnamos y ordenamos nuestros calendarios para poder acompañarnos mutuamente".

"No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero si mis emociones y eso es gran parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima”, dijo sobre el cantante y compositor mexicano con quien pronto tendrá su primer bebé.

Nodal también apoyó a su compañera en el posteo que ella realizó: "Mamita sensual", le puso junto a emojis de fuego y corazones.

10 datos claves de la vida de Cazzu