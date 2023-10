Oriana Sabatini: "Toda mi vida tuve mala relación con la comida"

En el programa Sería increíble, del canal de streaming Olga, Oriana Sabatini contó los problemas alimenticios que sufrió a lo largo de su vida y recordó cuando interpretó a 'Azul' en la novela adolescente Aliados.

"Mi trastorno alimenticio está cien por ciento relacionado a mi trabajo", reconoció la cantante y actriz argentina que desde hace algunos años vive en Italia.

"Me costó mucho amigarme y querer mi trabajo, estaba directamente relacionado a: ‘Me tengo que cagar de hambre’. Toda mi vida tuve una mala relación con la comida", explicó la hija de Catherine Fulop.

Luego, recordó su papel en la novela adolescente de Cris Morena, en la que encarnó a una adolescente con conflictos con la alimentación. "Cuando estaba haciendo Aliados, que interpretaba a una chica con problemas alimenticios, había episodios donde Azul tenía atracones y yo Oriana, en la vida real aprovechaba el atracón para tener uno yo", dijo.

"El atracón es literalmente comer hasta sentirte mal, incluso hasta vomitar a veces. Después de un atracón viene lo peor. Es horrible. Las peores cosas que te podés decir a vos mismo te las decís en ese momento. Es como que sos el peor fracaso del planeta", reveló Oriana Sabatini.

Por otra parte, la modelo de 27 años recalcó: "A veces es agotador porque me he largado a llorar muchas veces con mi novio, con mis amigas y digo: ‘¿Cuándo va a llegar el día en que no piense en esto, en que no sea un tema?’".

"Afectó otros aspectos de mi vida. Todos, básicamente", explicó la joven, y sentenció: "Es un tema tan difícil porque no es por ahí como la droga que si tenés problema, la evitas. Pero la comida, tenés que convivir con eso porque para vivir necesitas comer. Entonces no es ‘me privo de comer hasta que solucione mi problema y después veo cómo hago’".