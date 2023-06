More Rial y un duro posteo: "Acá estamos con las poquitas personas que nos aman"

Si bien Morena Rial viajó de urgencia junto con su hermana Rocío cuando su papá se descompensó en Colombia, la relación entre Jorge Rial no estaría atravesando el mejor momento y la joven lo expresó.

Luego de una profunda nota en LAM en la que la joven reveló que habla con su papá desde que regresó al país. "Estoy un poco distanciada. Desde que vino de Colombia, no tengo diálogo con él. Pero ya va a pasar. Hay cosas que a mí no me gustan de él y cosas que a él no le gustan de mí", reconoció.

"Vivimos peleando, en realidad. Yo tengo mi vida. Yo me fui de mi casa a los 17 años por culpa de Agustina Kampfer. Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Tiene malas vibras. Y el tiempo me dio la razón", reveló después la mediática.

Esta vez, Morena volvió a ser noticia al publicar un profundo descargo en las redes junto a varias fotos en la que se la ve a puro mimo con Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni.

“Los que me conocen saben lo que soy como madre, lo que lucho día a día para que nada te falte, cueste lo que cueste, lo que mi hijo me ama, y lo feliz que es”, comenzó diciendo la joven en su cuenta personal de Instagram.

“Estoy orgullosa de verte día a día crecer y que seas ese niño con tanta dulzura y felicidad. Te amo, bebé de mami. Y acá estamos con las poquitas personas que nos aman y acompañan en tu crecimiento contra todos”, agregó, despertando todo tipo de especulaciones sobre si sus palabras estaban dirigidas a su ex o, tal vez, a su papá.

“Nadie nos va a derrumbar. Los que crean que una foto llena un lugar se equivocan. Mamá te ama y acá va a estar siempre. Jamás te va a faltar nada. Gracias por elegirme como tu mamá todos los días”, añadió.

Y cerró, tajante: “Mamá no abandona, mamá va a estar toda tu vida, y jamás te haría un daño. Tenemos una hermosa familia de dos, nadie más importa, mi chino. Cuesta criar sola a un hijo, pero siempre se puede”.