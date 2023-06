More Rial tuvo que salir a laburar: hay video de ella en una verdulería

En las últimas horas, se conoció un video con tonos hilarantes, que la tiene a Morena Rial como protagonista. La joven estuvo trabajando en una verdulería y parte de las labores de su jornada, quedaron registradas en un material audiovisual.

"Acá me tienen", expresó la hija mayor de Jorge Rial (61) en un video donde se la ve pesando frutas.

A través de la cuenta de Instagram @ventascomunitarias1, "Lo de Mati", un autoservicio de frutas y verduras ubicado en Chilavert, un barrio de la ciudad de Villa Ballester, dentro del partido de General San Martín, compartieron un video de Morena Rial "trabajando".

Aunque se trata de un anuncio promocional para el negocio, la joven de 24 años empleó una balanza para pesar las frutas en el vídeo. "En un supermercado no... pero en Lo de Mati sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio TODO en esta jornada. ¿Todavía no nos conoces? Vení a San Martín 6010, frente a la estación de Chilavert, partido de San Martín", se menciona en la descripción del video.

Morena, por su parte, expresó: "Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a Lo de Mati, y me propuso trabajar acá. Así que bueno, acá me tienen, miren".

¿Jorge la mantiene a Morena?

Semanas atrás, Morena Rial visitó A la Tarde (América) y disparó fuerte contra varias personas, entre ellas, su papá, Jorge Rial. "Se tendría que ocupar más de su vida y dejarme a mi ser más libre. Yo tengo 24, un hijo de 4, y si bien él me ayuda económicamente, no es el sustento de todo. Yo trabajo con las redes sociales y tengo buenos ingresos, a mi hijo nunca le va a faltar nada. No me cambia lo que él puede decir. Tengo muchos mensajes espantosos de él. La otra vez me llamaron y me dijeron que me había cortado la niñera de mi hijo y el alquiler del departamento en Buenos Aires. Me hizo volverme de Córdoba al pedo", se quejó.

"Toda su vida me quiso agarrar desde el lado de la plata, pero a mí no me importó nunca la plata. A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea. Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas, me consta. Tengo la lengua muy filosa y digo cosas de las que no me arrepiento. Si yo hablo de más, me tratan de loca y me internan", dijo More.

Y le hizo un duro pedido: "Quiero que me deje en paz y ser feliz. Quiero que se borre como hizo mi mamá, no tengo sentimientos. Él no sabe dar amor, el amor no se compra con la plata. No lo odio, pero no estuvo presente en mi niñez. Él no sabe lo que es el amor, no nos supo criar. Mi papá nunca va a llegar a ser feliz porque no sabe lo que es el amor".

Además, si bien la joven le pidió a su papá que la dejara "en paz" para ser libre y feliz, manifestó: "Le pedí que me ponga una estética con máquinas y no me la quiso poner. Para que yo empiece a facturar, porque yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, no me crió para eso. Él no me crio para que vaya a laburar a un supermercado, siempre me dio lo mejor, y no me va a rebajar". A su vez, expresó sus ganas de hablar con Daniel Vila para entrar al Bailando 2023: "Necesito hacer mi camino, bien o mal lo voy a hacer. Me las voy a rebuscar".