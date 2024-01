Mónica Gutiérrez habló del incidente que involucro a su marido

La reconocida periodista argentina, Mónica Gutiérrez (68), se convirtió en el centro de la atención en las redes sociales después de que su esposo, Alejandro Gawianski, hiciera una inesperada y divertida aparición desnudo mientras ella brindaba una columna por Zoom en el programa de Vero Lozano (53).

La situación, aunque divertida para muchos, resultó ser incómoda para Gutiérrez, quien no dudó en disculparse con la audiencia al inicio de una entrevista con TN. "Primero quiero pedirle disculpas a la audiencia. Es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano", expresó Mónica con una sonrisa.

La periodista Mónica Gutiérrez, explicó que, en el momento del blooper, no se percató de la situación hasta que una productora la detuvo y le sugirió aclarar lo sucedido. "No me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que en un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. No entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó".

Fuente: Noticias Argentinas

Sorprendentemente, Gutiérrez reveló que el hombre detrás del insólito momento era su propio esposo, Alejandro Gawianski. Entre risas, Mónica comentó: "Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa. Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes".

La periodista compartió la razón detrás del curioso incidente. Según Mónica, le pidió a su esposo que no saliera del baño durante la transmisión, pero la nota se extendió más de lo previsto, y el rating parecía estar influyendo. "Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta", explicó.

Además, Gutiérrez reveló las circunstancias que rodearon su participación en el programa. La periodista recibió el llamado de la producción de manera repentina y no tuvo tiempo de abandonar la habitación. "Me quedé paralizada. Les voy a contar la entretela. Me llamó la producción sobre la hora, y yo normalmente me voy a otro lado. Pero no tuve ni tiempo y cuando me llegó el zoom planté el trípode, me senté y salté de la cama. No me fui del cuarto, decí que es grande", confesó entre risas.