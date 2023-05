Marcos Ginocchio (22) se encuentra sumergido en el ambiente artístico luego de su participación en Gran Hermano 2022 y hasta fue uno de los invitados más esperados en la fiesta Bresh, a la que también asistió Eugenia La China Suárez (31).

Recientemente se ha hablado de la posible relación amorosa entre la actriz de El Hilo Rojo con varios famosos, incluyendo a Marcos.

Ambos asistieron a la fiesta Bresh el sábado pasado y luego fueron vistos en el 'afterparty' en la casa de Lizardo Ponce, lo que llamó mucho la atención en las redes y en el ambiente farandulero. Además, los dos a seguirse mutuamente en Instagram.

Los rumores de una posible conexión entre ellos dan que hablar y durante una entrevista con Santiago Sposato de LAM, el ganador de Gran Hermano 2022 fue interrogado acerca de su relación con La China Suárez. Sin embargo, él negó cualquier especulación de romance o relación amorosa entre ellos.

Marcos y su vínculo con La China:

-Notero: -Estuviste en la Bresh y en las redes sociales te relacionaron con La China Suárez…

-Marcos: -Estuve en la fiesta Bresh.

-Notero: -¿Querés decir o aclarar algo?

-Marcos: -No, no.

-Notero: -Porque en las redes hacían el shippeo (*). ¿La pudiste saludar?

-Marcos: -Sí, muy buena onda. Todo bien, pero nada más.

* 'Shippeo' es un término que se refiere a la acción de apoyar o desear que dos personas (ficticias o reales) tengan una relación romántica.

Por qué Marcos aún no donó su premio de GH a los niños carenciados

El 27 de marzo, Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2022, lo que le valió un premio de $19 millones. Sin embargo, sorprendió al revelar que tenía un destino específico para ese dinero.

"Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, dijo Marcos en el programa El debate de Gran Hermano.

Como ganador, el salteño recibió no sólo un premio de dinero, sino también una vivienda prefabricada, una provisión de cerveza gratuita por un año y una moto cortesía de su hermana Valentina. Aunque hizo el anuncio sobre el destino de su premio poco después del final del reality, todavía no pudo entregar el dinero hasta la fecha.

Este fin de semana, Alejandro Castelo de LAM se encontró con Marcos y le preguntó sobre su encuentro con La China Suárez en el 'afterparty' de la Bresh.

Marcos afirmó que solo había "muy buena onda" entre ellos.

Castelo también preguntó sobre la donación del premio de Gran Hermano, a lo que Marcos respondió resignado que “todavía no lo entregaron, pero es lo que tengo pensado hacer”.

Hace algunas semanas, Ángel de Brito en LAM calculó la devaluación del premio en los cinco meses que duró el reality, y llegó a la conclusión de que Marcos perdió "unos 9 mil dólares" desde octubre hasta fines de abril.