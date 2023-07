Lali Espósito le respondió a Coscu: "Sos muy gil"

Hace unanas semanas, María Becerra lanzó su nuevo sencillo titulado Corazón vacío. Como suele pasar cuando salen temas que van a dar que hablar, Coscu reaccionó en streaming al lanzamiento. En ese video, el joven cuestionó, con cierto sarcasmo pero en broma, si una de las frases que canta la Nena de Argentina había sido creada por ella o si alguien "se la había escrito".

Estas declaraciones del streamer no cayeron muy bien y la artista salió a responderle en Twitter aclarando que ella si hizo esa parte del tema y añadió: "No entiendo por qué aún les sorprende o dudan de si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre".

Inmediatamente Martín Pérez Disalvo (Coscu) le pidió disculpas a María Becerra y aseguró que se había malinterpretado lo que dijo. Sin embargo, esta situación generó un importante revuelo y otros músicos criticaron al streamer.

Por un lado, el cantante Néstor En Bloque disparó: " A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado.Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte".

Ahora, la que criticó a Coscu fue Lali Espósito, luego de que el streamer hablara de ella de forma despectiva. "Amigos les digo mi tipo. Ya si es enana, ya tiene 6 puntos arriba... Me das una enana con dos cabezvocih y linda de cara, o sea, Lali Espositardo", había dicho el popular influencer.

Y la cantante y actriz tampoco se quedó atrás y en Twitter disparó: "Cuando sos gil normalmente sos MUY gil. Si te crees tan pi.. comparemos las pi... Yo la pongo sobre la mesa. KO girl power. Besitos".