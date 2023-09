La verdad sobre Ricardo Fort y Aníbal Lotocki: el descargo de Marta Fort

En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias contra Aníbal Lotocki, el médico que realizaba cirugías estéticas sin tener la especialidad ni la habilitación correspondiente. Muchos famosos y famosas se sumaron a la causa judicial y contaron los graves daños que les causó en sus cuerpos. Entre ellos, se mencionó a Ricardo Fort, el recordado empresario y mediático que falleció en el 2013. Sin embargo, esta versión fue desmentida por su hija, Martita Fort (19), quien salió a defender el nombre de su papá.

Marta Fort utilizó su cuenta de Instagram para hacer una aclaración sobre el vínculo entre su papá y Lotocki. La joven aseguró que Ricardo Fort nunca se operó ni se hubiera operado con él, ya que tenía una mala opinión sobre su profesionalismo. De hecho, recordó que su papá fue uno de los primeros en denunciarlo mediáticamente por sus irregularidades. “Me entristece mucho la condición de los pacientes de Lotocki y por todo lo que están pasando últimamente. No obstante, me estuvieron mencionando mucho una nota donde se dice que mi papá fue uno de ellos, que murió por eso y quiero aclarar que no es así”, escribió Marta.

Además de desmentir la falsa información, Marta Fort expresó su apoyo y su empatía con todas las personas que sufrieron las consecuencias de las cirugías de Lotocki. La influencer les deseó lo mejor y les envió un mensaje de aliento. “Les deseo lo mejor a sus víctimas y ojalá puedan salir de esto”, concluyó Marta.

Las complicaciones de Ricardo Fort

Ricardo Fort tuvo una vida marcada por las cirugías estéticas. Desde los 18 años, empezó a levantar mucho peso, consumir anabólicos y hormonas de crecimiento para lograr un físico musculoso. Esa decisión le trajo muchos problemas de salud, ya que se sometió a más de 27 operaciones en todo su cuerpo. Sus rodillas y su columna vertebral fueron las partes más afectadas por las intervenciones.

En el 2010, tuvo que colocarse seis tornillos de titanio y dos espaciadores en la rodilla izquierda, revisar 15 clavos que tenía en la columna vertebral; e internarse por dolores lumbares. “Me arrepiento de esa operación, me arruinó. También me arrepiento de haber entrenado desde los 16 años con mucho peso”, confesó en una entrevista.