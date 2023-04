La respuesta del Kun a Duggan por la economía: "Yo fui pobre y nadie me ayudó"

Durante estos últimos días el país vivió una corrida cambiaria con el dólar blue y en tan solo una semana pasó de $400 a $490. Este hecho generó mucha incertidumbre y bronca por parte de muchos empresarios que apuestan día a día para mejorar el país.

Además algunos comerciantes y privados que quedaron paralizados debido a que si venden, tendrán que reponer esos productos más caros dentro de algunos días.

Ante lo sucedido, el Kun Agüero sugirió que una buena idea sería dolarizar la Economía para que esto no ocurra y así evitar la alta inflación. Esta propuesta fue duramente criticada por el periodista Pablo Duggan quien lo tildó de “mala persona”.

Luego del comentario, el ex futbolista salió al cruce a defenderse y lanzó fuertes declaraciones. "¿Escuchaste cómo te culparon en Argentina por tus comentarios por tu comentarios del dólar? Nunca tiene la culpa los que gobiernos. Siempre son los otros", le comentó un usuario.

En ese momento, respondió: "Leí algo de eso, no sé quién era, un tal Duggan. La verdad, no sé quién es, pero supongo es un periodista el que dice eso. Pero me chupa un huevo, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión".

"Este chabón imagino que también está todo el día opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno para que quede claro a todo el mundo.

Yo lo único que quiero que sepan los argentinos, nada más, es cuánto realmente cobran en dólares al cambio de pesos. ¿Qué hacés con esos dólares? No podés viajar, no te podés comprar nada", continuó.

Enfurecido, siguió adelante con su postura y manifestó: "Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo. Ya no va más insultar a la gente. Hay que opinar, charlar y cada uno es libre de decir lo que quiera".

"También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Que hay que ayudar a los pobres también es cierto, pero la obligación es del Estado, para eso se paga impuestos. Tengo negocios en Argentina, así que sé cuánto gano en pesos, qué genero en Argentina y pago impuestos para que sepas. No digas boludeces", agregó.

Finalmente, con su discurso sorprendió a todos y logró dejarlos en shock. Entonces, concluyó: “Cuando yo empecé jugando en Independiente, ganaba 2.500 pesos, y vos seguramente estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el la la la, así que mejor no hablemos".