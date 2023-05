La Policía detuvo Pablo Tamagnini y le secuestró un frasco con marihuana

El cantante de La Konga, Pablo Tamagnini, fue noticia este miércoles 3 de mayo en todos los portales luego de conocerse que fue detenido por la Policía en un control de la autopista Córdoba- Villa Carlos Paz y en su vehículo se halló marihuana.

El músico cordobés venía acompañado de una mujer cuando la policía lo detuvo en un control de rutina. Según informaron fuentes oficiales, en ese momento el oficial le consultó si llevaba alguna sustancia ilegal y el cantante, lejos de mentir, entregó un frasco de mermelada que contenía marihuana y fue confiscado por las autoridades, tal como expresaron a la prensa.

Hasta el momento, Tamagnini no dio declaraciones públicas sobre el hecho, ya que no fue aprehendido sino que el ordenaron seguir su camino y solo retuvieron el contenido que llevaba en su vehículo. A pesar de que muchas personas lo criticaron en redes sociales y expresaron que es una sustancia ilegal, se sabe que se juzgó como de consumo personal y por eso no llegó a mayores. Sin embargo, el escándalo fue grande y fue tema de debate.

Detalles del hecho

El hecho ocurrió el martes por la noche y el cantante manejaba una Toyota Hilux. De acuerdo con el relato, la policía no solo controló la tenencia de sustancias sino también que "los papeles del vehículo estuvieran en regla". Como todo estaba en orden, le indicaron que podía seguir transitando con normalidad.

La banda cordobesa de cuarteto atraviesa uno de los mejores presentes, ya que se considera una de las más populares del país. Hace pocos días, los integrantes estrenaron “Dame bebé” en colaboración con Luckra y en pocos días llegaron al millón de vistas en YouTube.