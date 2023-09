La noche de terror de Tomás Holder en el Bailando 2023: sufrió un ataque de pánico

Tomás Holder (22) vivió una noche difícil este miércoles en el Bailando 2023. El influencer, que era uno de los sentenciados de la gala, se enteró en vivo que tenía que dejar el programa por decisión del público. La noticia le provocó un ataque de pánico y se descompensó en el estudio. “¡Se descompuso Holder!”, alertó Moria Casán (77), una de las integrantes del jurado. Su bailarina, Agostina Caute, explicó que estaba mareado y que necesitaba aire.

Las cámaras mostraron a Tomás Holder en un estacionamiento, agachado y con dificultad para respirar. Una bombera se acercó a asistirlo y le dio una botella de agua. Luego llegó una ambulancia, donde lo atendieron los paramédicos. Marcelo Tinelli (63), el conductor del programa, se acercó al lugar para ver cómo estaba el joven y le dijo unas palabras al oído. “Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me dan ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más”, expresó Tinelli conmovido.

Después de unos minutos, Tomás Holder se recuperó y volvió al estudio. Allí, explicó lo que le había pasado y pidió disculpas por lo sucedido. “Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar”, dijo entre lágrimas. Y agregó: “Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”.

No es la primera vez que Tomás Holder sufre un problema de salud en el Bailando 2023. El ex Gran Hermano ya había tenido episodios de baja presión y malestar general en otras galas. El joven recibió el apoyo y el cariño de sus compañeros del Bailando 2023, que lo abrazaron y le dieron palabras de aliento. También recibió el respaldo de Marcelo Tinelli, que lo felicitó por su participación y le deseó lo mejor.

Qué es un ataque de pánico

Los ataques de pánico suelen comenzar de forma súbita, sin advertencia. Pueden aparecer en cualquier momento y pueden ser ocasionales o frecuentes. Los síntomas incluyen: sensación de peligro o fatalidad inminente, miedo a perder el control o a la muerte, taquicardia y palpitaciones, sudor, temblores, falta de aliento u opresión en la garganta, escalofríos, sofocos, náuseas, dolor en el pecho, sentimientos de desconexión.

Las causas exactas de los ataques de pánico son desconocidas, pero algunos factores que pueden influir tienen que ver con la genética, el estrés, cambios en el funcionamiento del cerebro y consumo de drogas.

Los ataques de pánico se pueden tratar eficazmente usando medicamentos y psicoterapia. Los medicamentos más comunes son los antidepresivos y las benzodiazepinas, que ayudan a reducir la ansiedad y a prevenir futuros ataques.

Si tienes síntomas de ataque de pánico, busca ayuda médica lo más rápido posible. Si bien estos episodios no son peligrosos, pueden ser difíciles de controlar por cuenta propia y suelen empeorar si no son supervisados por profesionales de la salud.