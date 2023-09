La búsqueda global del bajo perdido de Paul McCartney

Uno de los grandes misterios del rock and roll podría estar cerca de resolverse. Se trata del paradero de un bajo eléctrico Höfner 500/1 que Paul McCartney compró en 1961 y que usó en varias canciones emblemáticas de los primeros Beatles, como Twist And Shout, Love Me Do y She Loves You. El bajo desapareció en 1969 y desde entonces nadie sabe qué fue de él.

El bajo fue adquirido por McCartney por unos US$ 37, en una tienda de Hamburgo, cuando los Beatles todavía eran unos desconocidos que tocaban en los clubes nocturnos de la ciudad alemana. Según el proyecto The Lost Bass, el grupo que ha iniciado la búsqueda global del instrumento, era el favorito de McCartney y con él impulsó la beatlemanía y dio forma al sonido del mundo moderno.

El bajo acompañó a McCartney durante los primeros años de éxito de los Beatles, tanto en el escenario como en el estudio. Fue el instrumento que sonó en el Cavern de Liverpool, donde la banda se hizo famosa, y en las primeras grabaciones de Abbey Road, donde crearon su legado musical. El último registro del bajo es de 1969, cuando la banda estaba trabajando en el proyecto 'Get Back/Let It Be', que sería su último álbum.

Un misterio sin resolver

Desde entonces, el bajo se esfumó sin dejar rastro. Nadie sabe dónde lo guardó McCartney o si se lo robaron. Su desaparición ha generado todo tipo de rumores, teorías conspirativas y falsos avistamientos durante más de medio siglo. El propio músico ha expresado su deseo de recuperar el instrumento, que considera una pieza clave de su historia personal y musical.

Para intentar encontrar el bajo, el proyecto The Lost Bass ha lanzado una campaña pública el pasado 3 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Buddy Holly, uno de los ídolos de McCartney. El grupo está formado por un equipo de fans e investigadores de los Beatles, que han recopilado información y testimonios sobre el bajo y han pedido la colaboración de cualquier persona que pueda aportar alguna pista.

Una búsqueda con esperanza

El líder del proyecto es Nick Wass, un experto en guitarras que ha trabajado con McCartney y que ha escrito un libro sobre el bajo perdido. Wass cree que es posible encontrar el instrumento, ya que hay casos similares que se han resuelto con éxito. Por ejemplo, una guitarra acústica Gibson J-160E que perteneció a John Lennon y que se extravió en 1963 fue recuperada 51 años después.

Además, Wass señala que el bajo tiene unas características únicas que lo hacen fácilmente identificable. Por ejemplo, tiene una tapa maciza de abeto y un mástil de 3 piezas, dos pastillas con el logotipo de Diamond y sin mástiles, y el logotipo de Höfner escrito verticalmente en el clavijero, a diferencia de las versiones posteriores. Estas especificaciones están disponibles en la página web del proyecto para ayudar a reconocer el instrumento.

El proyecto The Lost Bass tiene como objetivo devolverle a McCartney algo que le pertenece y que es parte de la historia de la música. El grupo considera que el bajo eléctrico Höfner 500/1 es el bajo más importante de la historia y que merece ser encontrado y restaurado. Por eso, anima a cualquier persona que tenga información creíble a compartirla y a formar parte de esta aventura musical.

“Paul McCartney nos ha dado tanto en los últimos 62 años. Este proyecto es nuestra oportunidad de devolverle algo”, dice el grupo en su página web. “Si tienes información creíble sobre el bajo, esta es tu oportunidad de compartirla y formar parte de la historia de la música”.