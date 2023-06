L-Gante se descompensó en la cárcel

L-Gante sufrió una descompensación en la cárcel en donde está detenido y su abogado Alejandro Cipolla, aseguró que el artista iba a ser atendido por el SAME por lo que enviaría en las próximas horas un parte de salud.

Es que el artista que sigue detenido en la DDI de Quilmes acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público" y a pesar de que se pensó que iba a tener una resolución sobre su excarcelación seguirá preso y esto es lo que le habría hecho causado una gran desilución.

Según comunicó el joven "está con fiebre, pálido, amarillento y no coordina las palabras. Ayer casi se desmaya. Desvaría cuando habla como una persona que está con mucha fiebre".

La situación de L-Gante

El abogado del cantante mostró el video por el que se lo acusa y puso en claro que su cliente es inocente: “El Ministerio Público Fiscal dice que el video no acredita veracidad, es decir, no sabe si es real o no y que por eso no está incorporado dentro del legajo de prueba".

Y reclamó: “Pero el video fue presentado con anterioridad por la misma víctima, por sus abogados defensores que presentan el video para reforzar su tesis de que estas personas habían ingresado al vehículo. Entonces es ridículo que el fiscal diga que no saben si son las víctimas y el hecho en cuestión cuando la misma víctima presenta el video”.