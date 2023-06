Jujuy Jiménez se largó a llorar al descubrir que le fueron infiel: “Estoy rota”

Sofía Jujuy Jiménez transita uno de los momentos más dolorosos. Es que la modelo se mostró super angustiad y llorando en una historia luego de que se viralizaran fotos de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil.

La morocha que actualmente se encuentra en Europa trabajando, recibió la noticia e inmediatamente decidió compartirla por redes sociales, debido a que confesó que siempre intenta mostrarse "sincera". Es ahí cuando entre lágrmas, indicó: “Ustedes me conocen, yo soy muy transparente, no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilusionadísima y en shock. En este momento no puedo decir demasiado tampoco".

Luego, reveló todos los sueños que tenía con su pareja: “Tenía planes y cosas para hacer juntos, pero cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”.

“Quería aparecer por acá, porque tengo el celular explotado. Entonces prefiero responder una sola vez por acá. Me olvido y me desconecto. Gracias a todos los que me mandaron amor. Tengo gente hermosa alrededor”, agregó.

Finalmente, debido a que se encuentra en otro país, detalló que como está en shock y desilucionada, en principio tartará de calmarse y luego volverá a la Argentina:

“Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona visitando amigos porque terminé de hacer un proyecto que estuvo buenísimo, no puedo decir nada por contrato... Ya se enterarán... Estaba trabajando, loco. Iba a tener mis vacaciones lindas ahora, pero bueno... todo pasa”.

La dueña de la cuenta de chimentos Gossipeame, fue quien publicó las fotos deljoven in fraganti chapando con otra mujer, que luego subio fotos en el mismo lugar que él.