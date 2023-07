Jey Mammón se enojó con Laura Ubfal por compararlo con Darthés: "Me parece una falta de respeto"

Jey Mammón volvió a aparecer en la televisión y sorprendió a todos con su postura. El artista visitó Intrusos (América) y habló de todo: su pelea con los medios, la relación con sus seres más cercanos, su futuro laboral y las denuncias contra Ángel de Brito y Lucas Benvenuto por calumnias e injurias.

Despues de un mano a mano con Flor de la V, el panel comenzó a realizarle preguntas y se vivieron momentos tensos luego del cruce con Pampito y Laura Ubfal.

Esto ocurrió luego de que lo comparara con Juan Darthés: "Que vayas contra él me parece la técnica Darthés y yo entiendo que vos decís yo soy la víctima, pero lo que no entiendo es por qué vas contra él. Yo creo que alcanza lo que estas haciendo para limpiar tu nombre".

Luego filoso, contestó "Yo te hago una pregunta, cuando abren las preguntas al panel son para preguntar o para que me juzguen. ´Yo no te creo que a los 14´, me parece una falta de respeto de tu parte. No es una cuestión de fe, esto.

"Con respecto a lo tuyo y a lo de Pampito, estos temas de abuso y violación, no son un tema de fe. Es irresponsable de parte de ustedes que digan eso. Que me compares con Darthés me parece una falta de respeto".

"Estas muy soberbio y muy altanero, no creo que esto te sirva", concluyó la rubia.

"Cuando te hacemos una pregunta parece que bueno te gusta. No tenemos que mirarte y decir todo si. Nos cansamos de decirlo que son temas que se resuelven en la justicia. Lo he dicho antes, nosotros teníamos que hablar con ambas partes", agregó Pampito discutiendo.

Jey Mammón rompió en llanto

El cantante reafirmó que transita el peor momento de su vida: "La pasé y la estoy pasando muy mal, tengo la vida destrozada. Yo me escapé del país, todo me parece injusto, si me pongo a pensar, me voy a España de nuevo" y entre lágrimas, consideró: "Si hay algo que yo desearía es ir los domingos a los Martín Fierro y creo que sí merecía estar nominado como mejor conductor".

"Lloro porque me cargué al hombro un programa muy heavy donde faltaba Gerardo (Rozín). ¿Telefe está equivocado de sacarme de la pantalla? Sí, fueron latigazos y piñazos como se trató el tema. La prescripción no me sirve un carajo, presenté testigos y pruebas para mi demanda. Yo estoy sobreseído, tendría que estar al aire, claro que sí", culminó expresando el conductor.