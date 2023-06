Jesica Cirio pasó por el quirófano y se hizo un rejuvenecimiento vaginal

La modelo y conductora reveló que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal con láser, algo que hace todos los años. El procedimiento tuvo una duración de 15 minutos y Cirio se mostró con bata, dentro del quirófano mientras el médico a cargo le tomaba la presión.

De todos modos, la expareja de Martín Insaurralde no dejó de destacar la importancia de elegir un buen profesional para estas ocasiones: “Con todo lo que está pasando me parece que está bueno ser consciente y siempre que nos vamos a hacer una intervención estética hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar”.



“Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel. Está buenísimo y yo me lo hago una vez por año. Más allá de cuidarnos por fuera también nos tenemos que cuidar por dentro y me parece que es algo que tenemos que mantener y cuidar”, expresó.

¿ Qué es un rejuvenecimiento vaginal?

El término rejuvenecimiento vaginal se refiere a un grupo de procedimientos. En el caso del área de la genitalia externa, los tratamientos buscan mejorar la apariencia de la labia interna o externa, o ambas, con la intención de lograr una apariencia más juvenil.2

Aunque no hay un límite de edad para que algunos trastornos aparezcan, muchas mujeres sufren pérdida de tono en la zona vaginal, incontinencia urinaria, sequedad vaginal o molestias durante las relaciones sexuales, molestias al llevar ropa ajustada o al realizar algún deporte, picores, pérdida de sensibilidad e incluso prolapsos. Todo ello puede tratarse con técnicas de rejuvenecimiento vaginal.